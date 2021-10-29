МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Белый дом решил задержать испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до состоявшегося в июне саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, чтобы не раздражать Москву, пишет издание Politico со ссылкой на источники. Американский генерал счел Россию главной военной угрозой для США

"Менее чем за неделю до встречи президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным на июньском саммите в Швейцарии Белый дом приказал Пентагону отложить давно запланированное испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы не обострять напряженность с Москвой", — пишет издание.

По их свидетельству, Байден в то время готовился к жесткой дискуссии со своим российским коллегой, и официальные лица беспокоились, что испытание такого "провокационного" оружия может послужить "неверным сигналом" или вообще сорвать встречу.

Однако представитель минобороны отметил, что и русские "не делали [провокационных] вещей перед саммитом".

Белый дом не согласился с публикацией Politico и заявил изданию, что она "неточна", а в Пентагоне от комментариев отказались.

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