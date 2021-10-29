СМИ: США отложили испытания гиперзвуковой ракеты перед саммитом с Путиным
Politico: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом Путина и Байдена
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Белый дом решил задержать испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до состоявшегося в июне саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, чтобы не раздражать Москву, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Менее чем за неделю до встречи президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным на июньском саммите в Швейцарии Белый дом приказал Пентагону отложить давно запланированное испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы не обострять напряженность с Москвой", — пишет издание.
По их свидетельству, Байден в то время готовился к жесткой дискуссии со своим российским коллегой, и официальные лица беспокоились, что испытание такого "провокационного" оружия может послужить "неверным сигналом" или вообще сорвать встречу.
Однако представитель минобороны отметил, что и русские "не делали [провокационных] вещей перед саммитом".
Белый дом не согласился с публикацией Politico и заявил изданию, что она "неточна", а в Пентагоне от комментариев отказались.