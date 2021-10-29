МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Белый дом решил задержать испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до состоявшегося в июне саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, чтобы не раздражать Москву, пишет издание Politico со ссылкой на источники. 

" Здание Пентагона

Американский генерал счел Россию главной военной угрозой для США

"Менее чем за неделю до встречи президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным на июньском саммите в Швейцарии Белый дом приказал Пентагону отложить давно запланированное испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы не обострять напряженность с Москвой", — пишет издание.

По их свидетельству, Байден в то время готовился к жесткой дискуссии со своим российским коллегой, и официальные лица беспокоились, что испытание такого "провокационного" оружия может послужить "неверным сигналом" или вообще сорвать встречу.

Однако представитель минобороны отметил, что и русские "не делали [провокационных] вещей перед саммитом".

Белый дом не согласился с публикацией Politico и заявил изданию, что она "неточна", а в Пентагоне от комментариев отказались.

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