МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Большинство россиян в предстоящие нерабочие дни собирается продолжить трудиться, а каждый шестой намерен искать на эти дни подработку, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты выяснили, на сколько в России выросла медианная зарплата

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию ковидом. При этом отдельные субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

"Большинство россиян планируют работать в нерабочие дни, введенные по всей стране с 30 октября по 7 ноября, а в Москве — с 28 октября. 60,9% отмечают, что для них "ничего не изменилось". При этом еще 17,3% сообщили, что намерены искать для себя в эти дни подработку. Лишь 16,7% респондентов сказали, что работать не будут, так как дни объявлены нерабочими, а 5,1% изначально намеревались отдыхать в этот период", — выяснили аналитики.

По результатам исследования, отрицательно к введению нерабочих дней относятся 22,3% опрошенных, скорее отрицательно — 22,7%. Поддерживают ограничения около четверти опрошенных: 13,3% скорее поддерживают, 10,7% — однозначно поддерживают. При этом 30,9% относятся к вопросу нейтрально.

Интересно, что люди лучше реагировали на нерабочие дни, которые вводились на майские праздники полгода назад, отмечают аналитики. Тогда о своем исключительно положительном отношении к нерабочим дням заявили 21,8% опрошенных, а скорее положительно относились к выходным 15,2%. Доля настроенных скорее негативно оценивалась в 21,5%, а резко негативно — в 13,9%.

В ходе исследования с 22 по 25 октября были опрошены 1 200 человек по всей России.

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