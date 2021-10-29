МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Пандемия, "демографическая яма" 1990-х, отток мигрантов – в числе главных причин дефицита специалистов на российском рынке труда: так, запрос на рабочих и строителей сейчас втрое выше, чем в "доковидном" 2019 году, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру". В России многократно вырос спрос на курьеров

"Прирост вакансий в третьем квартале 2021 к третьему кварталу 2019 в сферах: рабочий персонал (218%), строительство, недвижимость (213%), продажи, торговля оптовая, сбыт (163%), медицина и фармация (144%), рестораны, кафе, общепит (119%)", — говорится в анализе рынка труда за последние два года.

В логистике, складах, закупках вакансий стало больше на 113%, в розничной торговле — на 98%, в промышленности — на 78%.

"Чтобы привлечь сотрудников, многие компании принимают стандартные и новые для себя меры: повышают зарплаты, разрабатывают программы мотивации персонала, помогают работникам с переквалификацией, расширяют социальный пакет, нанимают специалистов из соседних регионов или предлагают вахту", — отмечают в сервисе.

Также работодатели все чаще приглашают на работу молодых специалистов (как правило, выпускников вузов и средних специальных учебных заведений). Высокий спрос на персонал в перечисленных сегментах рынка сохраняется больше года, а по ряду отраслей — продолжает расти.

"При этом предпосылок для снижения числа открытых вакансий на сервисе "Зарплата.ру" нет", — отмечают там.

Так, аналитики ожидают роста спроса на услуги курьеров и складских работников из-за сезонного эффекта: дефицит этих работников подстегнут предновогодние праздники.

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