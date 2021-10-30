МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Дефицит кадров в российской экономике вызывает в том числе сочетание сложной демографической ситуации с дисбалансом спроса и предложения, рассказала в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом международной компании по подбору кадров ANCOR Татьяна Баскина. Названы отрасли с катастрофическим дефицитом кадров

Она подтвердила, что на российском рынке труда есть дефицит специалистов.

По ее словам, дисбаланс спроса и предложения проявляется как в отраслях — где-то сотрудников не хватает, а где-то люди остаются без работы, так и в отношениях между конкретными работодателями и соискателями.

Еще одним фактором Баскина назвала ограничение притока мигрантов, с которым в первую очередь сталкивается строительная отрасль.

"Один фрагмент дисбаланса – работники высвобождаются не там, где они нужны. На работников в сфере, например, строительства, здравоохранения, информационных технологий и автоматизации процессов спрос растет, рынок перегрет. При этом ряд сотрудников в сфере гостеприимства, транспорта, административной поддержки, в индустрии путешествий были высвобождены, и им нужна помощь с развитием карьеры. Второй дисбаланс – не всегда то, чего хотят работодатели, совпадает с тем, чего хотят нужные им работники", – объяснила эксперт.

Она считает, что изменить ситуацию на рынке труда помогут инвестиции в обучение сотрудников.

"В некоторых отраслях возвращение потоков мигрантов может отчасти помочь улучшить ситуацию. Но в целом важно и работникам, и работодателям инвестировать в обучение, в повышение квалификации, в освоение новых профессий и в автоматизацию рутинных процессов", – заключила Баскина.

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