МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Откладывать средства к пенсионному возрасту россиянам нужно начинать как можно раньше — лучше уже со своего первого дохода, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Юргенс рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления

По его словам, государство выделяет большие средства на выплату страховой пенсии гражданам и ее индексацию, однако на сегодняшний день коэффициент замещения утраченного заработка в России составляет 33% по страховой пенсии, тогда как в Европе этот показатель доходит до 80% благодаря добровольным системам пенсионного накопления.

Откладывать на пенсию следует начинать как можно раньше, лучше с первого дохода, рекомендует эксперт. Он поясняет, что небольшие суммы будут прирастать инвестиционным доходом, который будет приумножаться по принципу сложных процентов (доход начисляется и с суммы взносов, и с суммы накопленных процентов).

Самый простой и самый эффективный способ для самостоятельного накопления на пенсию – через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), так как с суммы взносов (с суммы не более 120 тысяч рублей в год) можно получить налоговый вычет 13%, а с самой суммы взносов фонды причислят инвестиционный доход, поясняет Беляков.

"Конечно, любой гражданин надеется на несущественное снижение своего дохода после выхода на пенсию, об этом нужно позаботиться заранее, в период своего активного трудоспособного возраста. Существуют рекомендации Международной организации труда (МОТ), согласно которым коэффициент замещения должен быть не менее 40% от утраченного дохода. Если ориентироваться на европейские страны, у которых коэффициент замещения достигает до 80%, то "золотая середина" составит около 60%, но все зависит от платежеспособности каждого гражданина в трудоспособном возрасте", — заключил эксперт.

Император Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений граждан, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет людям копить деньги, а экономике — получать кредиты. Но в дальнейшем способы накоплений расширились, в том числе за счет негосударственных пенсионных фондов.

Величина совокупного портфеля пенсионных средств по итогам второго квартала 2021 года увеличилась на 1,3%, до 6,5 триллиона рублей. Все три сегмента показали схожую динамику: объем пенсионных накоплений НПФ вырос на 1,2%, до 3 триллионов рублей, пенсионных резервов НПФ — на 1,4%, до 1,5 триллиона рублей, пенсионных накоплений ПФР — на 1,3%, до 2 триллионов рублей.

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