МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Некоторые категории граждан могут досрочно выйти на пенсию –это касается предпенсионеров с большим стажем работы, безработных предпенсионеров и многодетных женщин. К категории "предпенсионеры" относятся граждане, которым осталось 5 лет до нового пенсионного возраста (65 лет для мужчин, 60 лет для женщин). Справку, подтверждающую статус предпенсионера можно получить через портал Госуслуг, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Российским пенсионерам напомнили, когда ждать повышения пенсии

Так, по ее словам, досрочно выйти на пенсию по выслуге лет имеют право граждане с большим стажем работы: не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), но только если их возраст составляет 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).

Проверить имеющийся стаж можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуги, а также в клиентских службах ПФР или в МФЦ.

Также досрочно выйти на пенсию вправе и безработные предпенсионеры. Работникам предпенсионного возраста, которые оказались безработными по не зависящим от них причинам (ликвидация организации, прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя), в случае их согласия (по заявлению), могут оформить досрочный выход на пенсию и выплачивать пенсию по безработице при выполнении ряда условий:

— до наступления нового пенсионного возраста (65 для мужчин, 60 лет для женщин) гражданину осталось не более 2-х лет;

— наличие страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;

— наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2021 году – 21 балл; в 2022 году- 23,4 балла);

— невозможность трудоустройства безработного.

"Важно, что безработный предпенсионер не вправе сам требовать назначения ему досрочной пенсии по безработице. Предложение должно поступить от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу, даже при условии прохождения обучения по направлению органов службы занятости", — указывает эксперт. Эксперт научил, как накопить финансовый резерв к пенсии

Досрочная пенсия безработному назначается со дня выдачи предложения органа службы занятости о досрочном назначении пенсии, при этом заявления от него с 2022 года требоваться не будет — назначение будет в беззаявительном порядке.

По словам Финогеновой, при расчете досрочной пенсии по безработице используется тот же алгоритм, что и при расчёте страховой пенсии по старости. При наступлении 65 лет (для мужчин) и 60 лет (для женщин) обычно осуществляется переход на страховую пенсию по старости (также в беззаявительном порядке).

Досрочная пенсия полагается и многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми, у которых имеется не менее 15 лет страхового стажа.

"При наличии троих детей – можно выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, а при наличии четырех детей — на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений", — заключила эксперт.