В России с 2022 года можно будет перейти на цифровые медицинские полисы
В России с 2022 года могут ввести электронные полисы обязательного медицинского страхования
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В России могут ввести электронные полисы обязательного медицинского страхования, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий законопроект правительства планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.
Для реализации этого предлагается присваивать россиянам цифровые коды в едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС. Полис может быть представлен как в виде бумажного документа, так и в виде штрих-кода. При этом полис можно будет записать на материальный носитель, предназначенный для хранения документа.
Сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям, полис будет появляться по факту рождения или получения гражданства. При этом по желанию человека останется возможность оформить полис на физическом носителе.
Если закон примут, то с 1 января 2022 года у застрахованных появиться возможность отказаться от пластикового или бумажного полиса ОМС в пользу реестровой записи в системе Федерального фонда ОМС. Таким образом, для получения медпомощи в поликлинике или больнице достаточно будет предъявить паспорт.