МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В России могут ввести электронные полисы обязательного медицинского страхования, пишет "Парламентская газета"

Президент РФ В. В. Путин

Путин подписал закон об исполнении бюджетов фондов за 2020 год

Соответствующий законопроект правительства планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Для реализации этого предлагается присваивать россиянам цифровые коды в едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС. Полис может быть представлен как в виде бумажного документа, так и в виде штрих-кода. При этом полис можно будет записать на материальный носитель, предназначенный для хранения документа.

Сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям, полис будет появляться по факту рождения или получения гражданства. При этом по желанию человека останется возможность оформить полис на физическом носителе.

Если закон примут, то с 1 января 2022 года у застрахованных появиться возможность отказаться от пластикового или бумажного полиса ОМС в пользу реестровой записи в системе Федерального фонда ОМС. Таким образом, для получения медпомощи в поликлинике или больнице достаточно будет предъявить паспорт.

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