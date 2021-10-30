МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В России могут ввести электронные полисы обязательного медицинского страхования, пишет "Парламентская газета". Путин подписал закон об исполнении бюджетов фондов за 2020 год

Соответствующий законопроект правительства планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Для реализации этого предлагается присваивать россиянам цифровые коды в едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС. Полис может быть представлен как в виде бумажного документа, так и в виде штрих-кода. При этом полис можно будет записать на материальный носитель, предназначенный для хранения документа.

Сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям, полис будет появляться по факту рождения или получения гражданства. При этом по желанию человека останется возможность оформить полис на физическом носителе.

Если закон примут, то с 1 января 2022 года у застрахованных появиться возможность отказаться от пластикового или бумажного полиса ОМС в пользу реестровой записи в системе Федерального фонда ОМС. Таким образом, для получения медпомощи в поликлинике или больнице достаточно будет предъявить паспорт.

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