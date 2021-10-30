МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В России со следующего года могут прекратить принимать на обучение в колледжах и техникумах по 43 профессиям. Соответствующий проект приказа Министерства просвещения размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Эксперт рассказала, откуда в российской экономике дефицит кадров

Уточняется, что такая мера предлагается в целях приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствии с актуальными потребностями на рынке труда, а также укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций.

Предлагается, в частности, обучать таким профессиям, как рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта.

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