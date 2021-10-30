МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможном появлении "когда-то" нового вируса, который не удастся сдержать, а также отметил необходимость усилить ВОЗ. Гинцбург объяснил, почему даже привитые от коронавируса могут заболеть

"С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", — заявил Гебрейесус на встрече министров здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки".

По мнению Гебрейесуса, нужно извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.

Как отметил глава организации, мировому сообществу нужна "усиленная" ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление — в виде создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.

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