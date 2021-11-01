МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в мире наступает продовольственный кризис, и точных прогнозов по преодолению спада в мировой экономике дать сейчас не может никто. Год дорогих макарон. Какие продукты подорожают в ближайшие месяцы

"Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция", — говорится в статье Медведева, опубликованной в Российской газете.

Он отметил, что происходящее сейчас в мировой экономике можно охарактеризовать одним словом — спад, который гораздо серьезнее, чем в период финансового кризиса 2008—2009 годов.

В целом, по словам Медведева, кризис сильнее ударил по развитым странам, имеющим более высокий уровень глобализации, но при этом более продвинутые экономики демонстрируют способность к ускоренному восстановлению.

Так, по прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень (с точки зрения ВВП на душу населения) к концу 2022 года. Некоторые развивающиеся страны смогут вернуться к допандемийным показателям не ранее 2024 года, отметил зампред Совбеза.

По его словам, для преодоления последствий глобального спада требуется эффективная политика, направленная на дальнейшее восстановление экономики и удержание ценовой стабильности.

"Уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям. Многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг. Точных прогнозов дать сейчас не может никто", — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что на ситуацию в мировой экономике влияет множество неэкономических факторов: темпы вакцинации населения, угроза появления новых, более опасных штаммов коронавируса.

"И особенно сильно — факторы политического характера. В том числе такие, как политическая воля к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Однако далеко не все государства готовы ее проявить. И это сегодня одна из самых серьезных проблем" — добавил Медведев.

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