МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Проинфляционный фон на 2022 год в РФ в целом усилился, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"В целом имеет место усиление проинфляционного фона на 2022 год. Проведение более жесткой денежно-кредитной политики, чем предполагалось в июльском прогнозе, направлено на то, чтобы компенсировать это усиление", — говорится в докладе.

При этом прогноз по инфляции на 2022 год (4–4,5%) оставлен без изменений. В дальнейшем инфляция будет оставаться на цели Банка России вблизи 4%, сказано в документе.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

Рост инвестиционной активности предприятий по всем видам экономической деятельности в третьем квартале несколько замедлился, предприятия ожидают дальнейшего замедления инвестиционной активности и в четвертом квартале, сообщает Банк России. Путин рассказал о рисках глобальной инфляции

"Данные мониторинга предприятий Банка России также показывают, что рост инвестиционной активности предприятий в третьем квартале несколько замедлился во всех основных видах экономической деятельности. Предприятия ожидают дальнейшего замедления инвестиционной активности в четвертом квартале. В то же время загрузка производственных мощностей в третьем квартале выросла, несмотря на то, что уже несколько кварталов подряд она остается вблизи максимумов последних 10 лет", — говорится в сообщении регулятора.

Недостаток квалифицированной рабочей силы, более существенный фактор для предприятий в принятии ими инвестиционных решений, чем недостаточный спрос на продукцию и неопределенность дальнейшей экономической ситуации.

"В то же время анализ инвестиционных планов крупных компаний и рост сальдированного финансового результата по широкому кругу отраслей предполагают сохранение высоких темпов инвестиционной активности, несмотря на некоторое снижение с высоких уровней периода посткризисного восстановления", — сообщают в ЦБ.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ДКП

Банк России допускает более существенное ужесточение денежно-кредитных условий в случае менее гибкой реакции рынка на его решения по ключевой ставке, говорится в докладе.

Регулятор указал, что в сложившихся условиях наиболее существенным проинфляционным риском является риск формирования вторичных эффектов инфляционных ожиданий.

В случае более длительного, чем ожидается сейчас, периода высоких темпов роста цен инфляционные ожидания могут закрепиться на повышенных уровнях, что, в свою очередь, может способствовать дальнейшему росту цен, отметил ЦБ.

"Реакция экономики на решения по денежно-кредитной политике может стать менее гибкой, и для возвращения инфляции к цели может потребоваться более существенное ужесточение денежно-кредитных условий", — говорится в сообщении.

ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики, разогнавшиеся инфляционные ожидания и темпы роста цен. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, а летом — еще на 1,5 процентного пункта. В сентябре регулятор увеличил ставку еще на 0,25 процентных пункта, в октябре — на 0,75 процентного пункта, вернув ее на уровень июня-июля 2019 года — в 7,5% годовых.

РОСТ НАЛИЧНЫХ В ОБРАЩЕНИИ

Рост наличных денег в обращении в 2021 году составит 0,6–0,7 триллиона рублей говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

Ранее в понедельник ЦБ сообщил, что прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года снижен на 0,3 триллиона рублей, его диапазон сужен до 0,6-1,0 триллиона рублей.

"Это изменение связано с повышением прогноза увеличения объема наличных денег в обращении в 2021 году. Ожидается, что постепенный возврат в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в 2020 году, в период пандемии, сместится на 2022-2023 годы. При этом рост их объема в обращении в 2021 году составит 0,6-0,7 триллиона рублей", — отмечает регулятор.

Одновременно на 0,1 триллиона повышен прогноз притока средств в банки за счет операций бюджета, сообщает ЦБ.

Как и ранее, ожидается, что Федеральное казначейство снизит уровень остатков бюджетных средств на Едином казначейском счете в Банке России.

В результате больший, чем в предыдущие годы, объем средств бюджетной системы поступит в банки. По оценкам, дополнительно в 2021 году в банках может быть размещено 1,6-1,8 триллиона рублей.

Также сохранена предпосылка о финансировании части бюджетных расходов в размере 0,2 триллиона рублей за счет полученной в марте оставшейся части доходов Банка России от реализации в 2020 года пакета акций ПАО "Сбербанк".

ПРОФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ

Профицит ликвидности российских банков на начало октября составил 1,3 триллиона рублей, снизившись на 0,2 триллиона с начала июля, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

"На начало октября профицит ликвидности составил 1,3 триллиона рублей, снизившись на 0,2 триллиона рублей по сравнению с началом июля 2021 года", — говорится в сообщении.

Это было обусловлено как временным увеличением остатков на корсчетах банков в Банке России, так и ростом величины обязательных резервов в результате увеличения депозитной базы кредитных организаций, пояснил ЦБ.