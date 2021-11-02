МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Заседание Евразийского межправсовета пройдет в середине ноября в Ереване, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Наряду с плодотворным двусторонним сотрудничеством Россия и Казахстан успешно участвуют в Евразийском экономическом союзе. Мы обсудим сегодня с вами и ход подготовки к очередному заседанию Евразийского межправсовета, который пройдет в середине ноября под председательством Казахстана в Ереване", — сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.