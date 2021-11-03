МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о "горящей тундре.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Глазго заявил, что от президента России Владимира Путина нет информации о том, что он собирается делать по климату. "У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом", — заявил Байден.

"Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса… и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира", — заявил Песков.

По его мнению, лесные пожары являются последствиями изменения климата, с которыми сегодня сталкивается мир.

В Кремле не согласны с высказыванием Байдена о том, что Владимир Путин ничего не делает по климату, добавил пресс-секретарь главы государства. По его словам, климатические действия РФ не приурочены к какому-то мероприятию. "Мы, конечно же, не умоляем значения мероприятия в Глазго, но действия России носят последовательный характер… и очень серьезный, продуманный характер по климату", — резюмировал Песков.