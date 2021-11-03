ГЛАЗГО (Великобритания), 3 ноя — ПРАЙМ. Россия при благоприятных условиях может прийти к углеродной нейтральности раньше 2060 года, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев. Песков ответил на слава Байдена о "горящей тундре"

Он напомнил, что достижение углеродной нейтральности к 2060 году – это обязательства, которые РФ должна выполнить при любых обстоятельствах. Однако если будут снято санкционное давление, если будут признаны результаты климатических проектов а также в случе объединения углеродных рынков, Россия сможет прийти к углеродной нейтральности раньше этого года.

Кроме того, Эдельгериев подчеркнул необходимость устранения двойных стандартов. В качестве примера спецпредставитель президента привел ситуацию с российским трубопроводом "Северный поток — 2".

"Наш новый газопровод не сертифицируют, а просят нас, чтобы мы не то что сохранили, а добавили поставки по старому трубопроводу. При этом никто не говорит, что там утечки. Это уже двойные стандарты", — сказал он.