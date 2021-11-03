МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 ноября составила 8,14% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В предыдущем обзоре указывалось, что на 25 октября инфляция составляла 7,97% в годовом выражении.

В соответствии с опубликованными в среду данными Росстата, инфляция в РФ в октябре составила 8,13% в годовом выражении. За месяц цены выросли на 1,11%, а с начала года – на 6,49%.

В документе Минэкономразвития отмечается, что основной вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, — цены на них в октябре выросли на 2,17% в месячном выражении. "В октябре цены на плодоовощную продукцию росли выше сезонного тренда (8,65% месяц к месяцу после 1,8% в сентябре). Основной вклад внесли цены на картофель (15,48%) и сезонный рост цен на огурцы и помидоры (на 48,7% м/м и 43,8% м/м соответственно)", — пишет МЭР.

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 26 октября по 1 ноября замедлилась до 0,21% с 0,28% неделей ранее, а с начала года потребительские цены выросли на 6,52%.

На динамику инфляции за минувшую неделю повлияло возобновление дефляция в секторе туристических и регулируемых услуг, а также замедление роста цен на продовольственные товары, указали в министерстве.

В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%.