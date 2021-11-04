МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов, следует из пресс-релиза регулятора. ЕС и США договорились снижать зависимость от ископаемого топлива

В том числе выкуп гособлигаций должен составить 875 миллиардов фунтов стерлингов, объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов фунтов.

Решения регулятора полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.

Эта ставка находится на уровне 0,1% уже более полутора лет, с 19 марта 2020 года. В том марте регулятор дважды проводил внеочередные заседания и понижал ставку — сначала на 50 базисных пунктов, до 0,25%, а потом на 15 базисных пунктов, до 0,1%.

"Мы ожидаем, что мировой ВВП и ВВП Великобритании продолжат восстанавливаться после воздействия Covid-19. Согласно прогнозам, ВВП Великобритании вернется к уровню четвертого квартала 2019 года в первом квартале 2022 года", — также считает регулятор, но при этом понижает прогноз роста экономики страны в следующем году до 5% с прежних 6%.

Британский центробанк также ожидает дальнейшего ускорения инфляции и ее превышения уровня в 4,8% во втором квартале будущего года, и потому пришел к выводу, что некоторое умеренное ужесточение кредитно-денежной политики в течение прогнозируемого периода, вероятно, будет необходимо для устойчивого достижения показателя инфляции в 2% в среднесрочной перспективе.