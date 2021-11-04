МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 октября, снизилось на 14 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 269 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос больше прогноза

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали снижения показателя до 271 тысячи. Показатель по-прежнему остается минимальным с марта 2020 года.

Число заявок предшествовавшей недели было пересмотрено до 283 тысяч с 281 тысячи. Кроме того, среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 15 тысяч с пересмотренного уровня прошлой недели — до 284,75 тысячи. Предыдущий показатель был пересмотрен до 299,25 тысячи с 299,75 тысячи.

Наконец, общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 октября, снизилось на 134 тысячи с показателя неделей ранее — до 2,105 миллиона человек. Показатель той недели был пересмотрен до 2,239 миллиона с 2,243 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.