МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на 8,1 миллиарда долларов, или на 11,2%, по сравнению с пересмотренным показателем августа, до 80,9 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 80,5 миллиарда долларов с пересмотренного значения августа в 72,8 миллиарда долларов. Показатель за август был пересмотрен до 72,8 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в сентябре снизился по сравнению с августом на 3%, или на 6,4 миллиард долларов, до 207,6 миллиарда, а импорт за тот же месяц составил 288,5 миллиарда долларов, увеличившись на 1,7 миллиарда (на 0,6%).

Дефицит внешней торговли товарами США в сентябре вырос по отношению к августу на 8,9 миллиарда долларов — до 98,2 миллиарда, а профицит по статье услуг увеличился на 0,8 миллиарда, до 17,2 миллиарда долларов.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).