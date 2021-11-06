ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что его инфраструктурная реформа приведет к историческому росту экономики. Нефтедобывающие страны отказались подчиниться Байдену

"Независимые эксперты заключили, что этот закон включает самые значительные инвестиции, которые мы можем сделать для роста экономики. Он создаст миллионы рабочих мест, увеличит продуктивность, снизит стоимость. Приведет к историческому экономическому росту", — заявил Байден на пресс-конференции.

Ранее палата представителей конгресса США поддержала инфраструктурный законопроект, за который уже проголосовал сенат. Сумма расходов составит более 1 триллиона долларов за 10 лет.

Проект создаст рабочие места для людей без высшего образования, отметил президент США. Он подчеркнул, что для людей с доходом ниже 400 тысяч долларов в год его предложения не обернутся повышением налогов.

"Я не социалист, я капиталист, но суть в том, что каждый должен платить честную долю", — сказал он.

Байден заявил, что с принятием его реформы, США сделали "монументальный шаг как нация". "Каждый пункт плана приведет к фундаментальным изменениям в Америке", — заявил Байден.

Значительную часть признания заслуживает его вице-президент Камала Харрис, также рассказал Байден. Президент США подчеркнул, что вскоре подпишет проект.