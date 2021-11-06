Байден заявил, что его инфраструктурная реформа приведет к историческому росту экономики США
ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что его инфраструктурная реформа приведет к историческому росту экономики.
"Независимые эксперты заключили, что этот закон включает самые значительные инвестиции, которые мы можем сделать для роста экономики. Он создаст миллионы рабочих мест, увеличит продуктивность, снизит стоимость. Приведет к историческому экономическому росту", — заявил Байден на пресс-конференции.
Ранее палата представителей конгресса США поддержала инфраструктурный законопроект, за который уже проголосовал сенат. Сумма расходов составит более 1 триллиона долларов за 10 лет.
Проект создаст рабочие места для людей без высшего образования, отметил президент США. Он подчеркнул, что для людей с доходом ниже 400 тысяч долларов в год его предложения не обернутся повышением налогов.
"Я не социалист, я капиталист, но суть в том, что каждый должен платить честную долю", — сказал он.
Байден заявил, что с принятием его реформы, США сделали "монументальный шаг как нация". "Каждый пункт плана приведет к фундаментальным изменениям в Америке", — заявил Байден.
Значительную часть признания заслуживает его вице-президент Камала Харрис, также рассказал Байден. Президент США подчеркнул, что вскоре подпишет проект.
https://1prime.ru/state_regulation/20211106/835142924.html