МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на загруженность портов Дальнего Востока, каботажные перевозки в России организованы своевременно: внутрироссийские перевозки в приоритете и все снабжение выполняется, сообщили РИА Новости эксперты и участники транспортной отрасли. В Кремле высказались о перебоях с поставкой продуктов на Дальнем Востоке

Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности дальневосточных портов преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На фоне этого могут пострадать ближайшие регионы — Чукотка, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области — так как товары могут застрять в пути надолго. Однако участники отрасли утверждают, что ситуация уже нормализуется.

Руководитель коммерческого департамента ПАО "Владивостокский морской торговый порт" Елена Казарина рассказала, что ВМТП отдает приоритет каботажным перевозкам, поскольку "понимает их социальную значимость". За такими перевозками закреплены три причала, в то время как за внешнеторговым направлением — два. "Все суда обрабатываются сходу, задержек нет….За предыдущую и текущую недели в направлении Камчатки, Сахалина, Магадана и Чукотки мы отправим 12 теплоходов общей вместимостью более 2300 контейнеров", — сообщила она.

Во вторник полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал журналистам, что количество скопившихся в портах Приморья контейнеров за прошедшую неделю уменьшилось на 30%, почти 700 контейнеров отгрузили на Чукотку. Кроме того, по словам гендиректора Морского торгового порта Магадана Андрея Горбова, около 1,5 тысячи контейнеров ждут доставки, суда разгружают в ускоренном режиме, докеры работают круглосуточно, а флот, выполняющий поставки на Чукотку, скоро освободится — и будет направлен на магаданское, камчатское и сахалинское направления, что позволит снять возникший ажиотаж.

"Порты Приморья сейчас завалены, но ничего катастрофичного нет. Все снабжение по каботажу выполняется", — отметил транспортный эксперт, управляющий партнер "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.

Как сообщали в группе "Дело", одном из крупнейших российских транспортных холдингов, на дальневосточном терминале группы — "Восточной стивидорной компании" — задержек в отправке грузов внутри РФ нет.

По данным "Ассоциации морских торговых портов", за девять месяцев грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 1,5% к аналогичному периоду 2020 года и составил 168,6 миллиона тонн.