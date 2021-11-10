МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо в РФ работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка, без него бензин стоил бы дороже на 15 рублей, считает министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Работа АЗС в Москве

Цены на бензин на АЗС Москвы растут шестую неделю подряд

"Кто только не ругает демпфер. То производители, то розничные продавцы, но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность. Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин был бы дороже рублей на 15", — сказал министр в интервью газете "Коммерсант".

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.