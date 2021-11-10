МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо в РФ работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка, без него бензин стоил бы дороже на 15 рублей, считает министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Цены на бензин на АЗС Москвы растут шестую неделю подряд

"Кто только не ругает демпфер. То производители, то розничные продавцы, но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность. Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин был бы дороже рублей на 15", — сказал министр в интервью газете "Коммерсант".

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.