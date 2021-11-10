МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил участие Владимира Путина в форуме Сбербанка в пятницу.

Организованная Сбербанком Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021 проходит в Москве.