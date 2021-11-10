2021-11-10T12:54:00+03:00
2021-11-10T13:39:15+03:00
2021-11-10T12:54:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20211110/835174407.html
Путин примет участие в форуме Сбербанка
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил участие Владимира Путина в форуме Сбербанка в пятницу. Организованная Сбербанком Международная конференция по искусственному... ПРАЙМ, 10.11.2021
экономика, новости, владимир путин, сбербанк, дмитрий песков
https://1prime.ru/images/83235/35/832353575.png
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83235/35/832353575.png
https://1prime.ru/images/83235/35/832353574.png
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83235/35/832353574.png
https://1prime.ru/images/83235/35/832353562.png
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83235/35/832353562.png
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил участие Владимира Путина в форуме Сбербанка в пятницу.
Организованная Сбербанком Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021 проходит в Москве.