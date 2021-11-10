МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина готовится в очном формате, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О сроках ее проведения Кремль проинформирует отдельно, добавил он.

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