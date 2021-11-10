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Песков рассказал о подготовке пресс-конференции Путина
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Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина готовится в очном формате, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. О сроках ее проведения... ПРАЙМ, 10.11.2021
экономика, новости, владимир путин, дмитрий песков, пресс-конференция президента россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина готовится в очном формате, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
О сроках ее проведения Кремль проинформирует отдельно, добавил он.
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