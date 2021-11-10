МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что сокращение инфляции в стране станет ведущим приоритетом его политики. Инфляция в США ускорилась до максимума за 31 год

"Инфляция негативно сказывается на кошельках американцев, и обратить эту тенденцию вспять — это для меня ведущий приоритет", — говорится в его письменном заявлении.

Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам октября резко ускорили рост — до 6,2% с 5,4% месяцем ранее, а только за октябрь они подскочили на 0,9%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Таким образом, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 31 год, когда показатель составлял 6,3% по итогам ноября 1990 года.

Байден заявил, что больше всего на росте цен сказалось подорожание электроэнергии. В связи с этим он поручил Национальному экономическому совету сократить цены на электроэнергию на рынке США и попросил Федеральную комиссию по торговле бороться с раздуванием цен и спекуляциями.