МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Введение обязательных QR-кодов в кафе и магазинах станет стимулом для развития онлайн-торговли и доставки, полагает омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. Юрист прокомментировал конституционность новых ограничений

Ранее в четверг оперштаб подтвердил журналистам информацию издания РБК о том, что ведет работу над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

"Если введут обязательные QR-коды в кафе и магазинах, скорее всего, все еще больше станут развивать онлайн-торговлю и доставку товаров. Во время первой волны пандемии многие предприятия благодаря онлайн-торговле смогли заработать еще больше, чем обычно в офлайн. А те, кто не сможет быстро адаптироваться к новым условиям, скорее всего, будут нести убытки", — заявил Порочкин РИА Новости.

С тем, что бизнес, который запустит или уже ведет интернет-торговлю, получит дополнительные преимущества согласен и руководитель регионального отделения "Партии Роста" в Липецкой области, доцент РЭУ имени Плеханова Вадим Ковригин.

"Бизнес, связанный с онлайн-торговлей и доставкой к двери клиента, выиграет", — полагает он.

Читайте также:

Обязательные QR-коды в ресторанах будут фатальны для бизнеса