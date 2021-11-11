МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ / Dow Jones. Разогнавшаяся до самых высоких за три десятилетия темпов инфляция бросает очередной вызов президенту США Джо Байдену, который добивается принятия еще одной ключевой части своего экономического плана, а также стремится успокоить американцев, переживающих из-за роста потребительских цен.

Высокие темпы инфляции вызвали новую волну критики со стороны республиканцев, недовольных законопроектом демократов, предусматривающим выделение 2 трлн долларов на социальные программы и меры по предотвращению изменения климата. Демократы палаты представителей хотят завершить согласование этого законопроекта на следующей неделе, после чего направят его в сенат.

В среду Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 6,2% по сравнению с октябрем прошлого года. Темпы инфляции превышают 5% уже пятый месяц подряд. Подорожание коснулось широкого спектра товаров — от автомобилей и бензина до продуктов питания и мебели. "Такого не было и в войну". Америка столкнулась с неожиданным вызовом

В среду Байден сказал, что смягчение проблем, связанных с инфляцией и перебоями в поставках, остается приоритетом правительства, а также выразил несогласие с критиками его программы. Он отметил, что принятый недавно законопроект об развитии инфраструктуры поможет ослабить напряженность в перевозках, тогда как социально-климатический законопроект позволит сократить расходы домохозяйств.

Байден пытался представить сбалансированную картину, обратив внимание на рост заработков и снижение безработицы и в то же время признав, что высокая инфляция вредит американским домохозяйствам.

"Потребительские цены остаются слишком высокими, — сказал он во время визита в порт Балтимора. — Все, от галлона бензина до буханки хлеба, стало стоить дороже".

Республиканцы единодушно отвергают план демократов и налоговые изменения, необходимые для его реализации. Они используют вышедшие в среду данные в качестве аргумента, обосновывающего неразумность новых трат.

"Инфляция вполне реальна и не является временной, — написал в четверг в Твиттере сенатор-республиканец Кевин Крамер. – Она огромная, и все из-за ужасной экономической политики администрации Байдена".

Демократ-центрист сенатор Джо Манчин выразил обеспокоенность объемом предусмотренных планом расходов. Они могут отразиться на инфляции, как принятый в начале года план поддержки стоимостью 1,9 трлн долларов, повлекший рост доходов домохозяйств. В среду Манчин вновь обратил внимание на рост цен и отверг прежние заявления президентской администрации о том, что высокая инфляция будет лишь проходящим явлением.

"Угроза, создаваемая рекордно высокой инфляцией для американцев, не является 'проходящей', и ситуация только ухудшается, — написал он в Твиттере. – Куда бы они не пошли, от гастронома до бензоколонки, американцы отчетливо видят, что инфляционный налог вполне реален, и Вашингтон больше не может игнорировать экономическое бремя, которое они ощущают каждый день". Инфляция в США не остановится на новых пиках

По оценкам Moody's Analytics, инфраструктурный законопроект стоимостью около 1 трлн долларов, предусматривающий 550 млрд долларов новых расходов, в совокупности с социально-климатическим планом стоимостью 2 трлн долларов повысит темп инфляции в 2022-2024 годах примерно на 0,3 процентного пункта.

Республиканцы используют тему инфляции в рамках подготовки к промежуточным выборам следующего года, увязывая ее с политикой президента Байдена.

"Избиратели призовут демократов к ответу за этот инфляционный кризис, за чрезмерные расходы и неспособность разобраться с цепочками поставки", — пригрозил Майк Берг, спикер предвыборного штаба Республиканской партии.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, в свою очередь, отметил, что социальный план демократов был поддержан 17-ю обладателями Нобелевской премии в области экономики. Он также раскритиковал сокращение в 2017 году налоговых ставок и льгот для богатых, которые проталкивали республиканцы. "Мы приветствуем дебаты на эту тему", — сказал он.

Белый дом надеется, что принятие инфраструктурного законопроекта, который Байден планирует подписать в понедельник, приостановит падение рейтинга президента, ссылаясь на опросы мнений, указывающие на высокий уровень поддержки экономической программы правительства.

Опубликованные в среду результаты опроса, проведенного Университетом Монмута, показали, что инфраструктурный законопроект пользуется поддержкой 65% американцев, а предлагаемый демократами план расходов – 62% американцев. Этот же опрос показал, что 42% американцев одобряют работу Байдена, тогда как 50% ей недовольны. Дефицит бюджета США уменьшился перед дебатами о лимите госдолга

Патрик Мюррей, отвечающий за проведение опроса Университета Монмута, сказал, что результаты продемонстрировали, что Белый дом и демократы Конгресса не могут вразумительно объяснить, как их планы помогут американцам.

"По имиджу Байдена как рядового гражданина, который поможет среднему классу и экономически неблагополучным американцам, в последние месяцы был нанесен двойной удар", — отметил Мюррей.

Устойчивость инфляции также путает планы Федеральной резервной системы США по сворачиванию мер денежно-кредитного стимулирования, принятых центральным банком на ранних этапах пандемии, и усугубляет неопределенность в вопросе о том, кто возглавит американский центробанк в следующем году. Байден пока не говорил, кто станет председателем ФРС после того, как в феврале истечет срок полномочий Джерома Пауэлла.

Байден беседовал с кандидатами на эту должность – Пауэллом и управляющей ФРС Лаэль Брейнард – на прошлой неделе. Оба претендента в этом году высказывались о том, что инфляционное давление ослабнет само по себе.

Бывший министр финансов Ларри Саммерс, который ранее в этом году забил тревогу по поводу потенциальных инфляционных последствий предложенного демократами пакета помощи стоимостью 1,9 трлн долларов, критиковал заявления администрации о проходящем характере инфляции.

Между тем в беседе с CNN он сказал, что не думает, что инфраструктурный и социально-климатический законопроекты подстегнут инфляцию, отметив, что эти расходы будут растянуты на 10 лет и компенсированы повышением налогов.

"Не думаю, что будет проблема с инфляцией, — сказал Саммерс, служивший ведущим экономическим советником при президенте Бараке Обаме. – Думаю, что значительную часть этого составляют инвестиции, жизненно необходимые для будущего нашей страны".

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