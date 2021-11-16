ВАШИНГТОН, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал закон о триллионных инвестициях в модернизацию инфраструктуры страны. В США прогнозируют рост добычи в крупнейших нефтегазовых районах страны

На церемонии, которая ознаменовала собой главное достижение президентства Байдена, присутствовали законодатели от обеих партий, работавшие над инициативой, губернаторы и мэры, представители профсоюзов и деловых кругов.

"Я действительно верю, что через 50 лет историки будут оглядываться на этот момент и говорить, что именно тогда Америка начала побеждать в конкурентной борьбе XXI века", — сказал Байден, выступая на лужайке у Белого дома.

В своей речи он перечислил выгоды, которые сулит план рядовым американцам, — от создания "миллионов хорошо оплачиваемых профсоюзных рабочих мест для трудового народа" до "крупнейших за десятилетия вложений в дороги и мосты", "беспрецедентных инвестиций в экологически чистую энергетику".

Законопроект, предусматривающий инвестиции в инфраструктуру в размере 1,2 триллиона долларов за десять лет, был ранее одобрен обеими палатами конгресса. На рассмотрении законодателей находится еще одна инициатива Байдена – законопроект о выделении 1,75 триллиона долларов на социальные нужды и экологию.