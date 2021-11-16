Власти подготовили проект постановления о создании новой ОЭЗ
Минэкономразвития России подготовило проект постановления о создании ОЭЗ "Усть-Луга"
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МОСКВА, 13 ноя ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления о создании ОЭЗ "Усть-Луга", сообщила пресс-служба министерства во вторник.
"Минэкономразвития подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Ленинградской области на территории Кингисеппского муниципального района. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно правовых актов regulation.gov.ru. Постановление о создании ОЭЗ подготовлено по поручению президента и правительства России на основании заявки от властей региона", — говорится в сообщении.
По словам заместителя министра экономического развития РФ Сергея Галкина, ОЭЗ создаст условия для строительства одного из крупнейших в мире газоперерабатывающего и газохимического производственного комплекса, который позволит полностью заместить импортные полимеры в России.
"Получены подтверждения от 2 потенциальных резидентов о намерениях инвестировать в производство на территории ОЭЗ порядка 2 триллионов рублей за 3 года. Планируется создание более 5,5 тысячи рабочих мест", — отметил Галкин, слова которого приводятся в сообщении.