МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Годовой прирост цен на непродовольственные товары и на ввозимые в Россию подержанные иностранные автомобили увеличился в Приморье в том числе из-за высокой загруженности портов Дальнего Востока, сообщает в четверг Дальневосточное ГУ Банка России. Застрявшие в Приморье грузы северного завоза готовят к отправлению

Увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья. По данным властей, основной объем социально важных грузов уже отправлен в регионы. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в связи с ситуацией предложил создать законодательство о северном завозе.

"В Приморье годовой прирост цен на непродовольственные товары в октябре увеличился до 7,64% после 7,38% в сентябре. Причинами подорожания стройматериалов и мебели стали высокий спрос и сбои в поставках, связанные в том числе с высокой загруженностью дальневосточных портов", — говорится в сообщении.

Главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич отметил, что благодаря программам льготной ипотеки приморцы продолжают активно покупать жилье, и спрос на стройматериалы и мебель остается высоким.

"В то же время наблюдается временное увеличение сроков поставок: слишком загружены порты не только Приморья, но и всего Дальнего Востока, а это приводит к сбоям в логистике и в конечном итоге — к увеличению цен", — сказал Гулевич, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что высокая загруженность портов также стала одной из причин ускорения роста цен на подержанные иномарки в годовом выражении. Выросли транспортные расходы на доставку машин, и это отразилось на их стоимости.

"В целом годовая инфляция в Приморье в октябре 2021 года увеличилась до 6,89% после 6,60% в сентябре, что по-прежнему ниже, чем в России, — 8,13%", — сообщает Дальневосточное ГУ Банка России.