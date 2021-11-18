МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, за девять месяцев 2021 года составила 356,968 миллиарда рублей, увеличившись в 9,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

"Рост чистой прибыли, относящейся к акционерам ПАО "Газпром нефть", в основном обусловлен увеличением EBITDA и положительным влиянием изменения курса рубля за 9 месяцев 2021 года", — отмечается в отчете.

Кроме того, выручка "Газпром нефти" по итогам полугодия составила 2,162 триллиона рублей, увеличившись на 49,1%. А скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) выросла на 112,8%, до 700,6 миллиарда рублей (329,232 миллиарда рублей годом ранее).

КАПЗАТРАТЫ

Капитальные вложения "Газпром нефти" по МСФО за 9 месяцев 2021 года составили 278,54 миллиарда рублей, сократившись на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов компании.

"Снижение капитальных вложений в сегменте "разведка и добыча" на 10,6% год к году и на 11,4% квартал к кварталу обусловлено графиком реализации проектов и завершением активной инвестиционной фазы по нескольким крупным проектам", — уточняется в материалах.