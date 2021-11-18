АБУ-ДАБИ, 18 ноя — ПРАЙМ. Российские экспортеры провели 219 встреч на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021 в Абу-Даби, в павильоне Made in Russia, организованном Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), общий потенциал проведенных встреч достиг 11 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в РЭЦ. Нефть все дефицитнее: цены держатся из последних сил

"Российские экспортеры провели 219 встреч в формате MatchMaking с иностранными байерами. Общий потенциал проведенных встреч достиг 11 миллиардов рублей", — рассказали в РЭЦ.

По итогам переговоров с 15 по 18 ноября отечественные экспортеры подписали семь соглашений о сотрудничестве и поставках российского оборудования для нефтегазовой отрасли на общую сумму в 5 миллионов долларов (более 360 миллионов рублей).

Экспозицию участников российского национального павильона Made in Russia посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайл аль-Мазруи.

На павильоне Made in Russia площадью свыше 650 квадратных метров представлена высокотехнологичная продукция более 40 российских компаний. Среди них нефтехимические компании, экспортеры, занимающиеся промышленной безопасностью и экологией, энергоснабжением, IT-решениями и искусственным интеллектом, а также поставщики образовательных программ и сертификации.

"Экспортеры поделились с Мантуровым планами по выходу на рынок стран Ближнего Востока и Африки и подтвердили заинтересованность местных компаний в сотрудничестве с Россией", — заключили в РЭЦ.