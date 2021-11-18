МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, повышающий с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли. Эксперт рассказал, какое будущее ждет уголь

Ставка НДПИ на железную руду будет установлена на уровне 4,8% от среднемировой цены на нее (с содержанием железа 62%) в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options, определяемым ФАС России с учетом железорудного концентрата. И эта ставка не будет распространяться на руды окисленных железистых кварцитов, поскольку из них железная руда не извлекается, они не товарные и идут в отвалы.

Одновременно уточняется порядок расчета НДПИ для многокомпонентных комплексных руд, богатых полезными компонентами и расположенных в Красноярском крае. Для них ставка налога будет рассчитываться на основании среднемировых цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт исходя из 6% стоимости этих компонентов.

Рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2555 рублей за тонну руды. При этом показатель потерь при извлечении таких компонентов из многокомпонентных комплексных руд в процессе дальнейшей переработки (обогащения, технологического передела) принимается равным 0,15.

Для апатит-штаффелитовых руд ставка налога составит 82 рубля за тонну, апатит-магнетитовых руд — 207 рублей, маложелезистых апатитовых руд – 132 рубля. А для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд рентный коэффициент повышается с 3,5 до 7.

Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней цены на него в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options.

Помимо этого, уточняется механизм определения НДПИ в отношении калийных солей. Для калия вводится дополнительный коэффициент в размере 85 рублей на тонну добытой руды. При этом для новых инвестиционных проектов, реализуемых на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений, налоговая нагрузка сохранится на уровне 2021 года.