МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В 2022 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 8,6%, до 13890 рублей, заявил президент России Владимир Путин.

"Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц", — сказал Путин на совещании.

При этом в бюджете заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, этого недостаточно, отметил президент.

"В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы", — сказал он.

Президент поручил своей администрации подготовить поправки в проект бюджета об изменении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, пообещав, что в ближайшие дни внесет их на рассмотрение в Госдуму.

"Прошу администрацию президента подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В ближайшие дни внесу их в государственную думу. И прошу поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете", — сказал Путин.

НА СКОЛЬКО УВЕЛИЧАТ

Увеличить прожиточный минимум на 2022 год нужно минимум на 8,6%, до 12 654 рублей.

Президент напомнил, что в проекте федерального бюджета на будущий год "сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%", и отметил, что "этого недостаточно", потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы. Путин оценил роль БРИКС в современном мире

"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Это на 1 тысячу рублей больше, чем сегодня", — сказал Путин на совещании.

Социальные выплаты россиян вырастут на фоне повышения прожиточного минимума, добавил президент.

"На размер прожиточного минимума завязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано, а их, напомню, этих пособий, получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут", — сказал Путин.

ПОЧЕМУ НЕ БОЛЬШЕ

Российским властям нельзя отступать от принципа индексации пенсий быстрее инфляции, предложения по конкретным параметрам прорабатываются, заявил президент.

"На съезде партии "Единая Россия" говорил о том, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. При этом напомню, что начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно. Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации, и депутаты над этим думают", — сказал Путин.

Он отметил, что власти вернутся к данным предложениям в ближайшее время.

"Посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели", — добавил президент.

Социальный блок является ключевым приоритетом в бюджете страны, подчеркнул президент РФ.

"Подчеркну: социальный блок — центральный в нашей государственной политике и один из ключевых приоритетов федерального бюджета. Над ним сейчас активно работают и депутаты Государственной Думы ", — добавил Путин.

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