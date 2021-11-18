Путин предложил увеличить прожиточный минимум в России на 8,6%, до 12 654 рублей
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В 2022 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 8,6%, до 13890 рублей, заявил президент России Владимир Путин.
"Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц", — сказал Путин на совещании.
При этом в бюджете заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, этого недостаточно, отметил президент.
"В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы", — сказал он.
Президент поручил своей администрации подготовить поправки в проект бюджета об изменении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, пообещав, что в ближайшие дни внесет их на рассмотрение в Госдуму.
"Прошу администрацию президента подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В ближайшие дни внесу их в государственную думу. И прошу поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете", — сказал Путин.
НА СКОЛЬКО УВЕЛИЧАТ
Увеличить прожиточный минимум на 2022 год нужно минимум на 8,6%, до 12 654 рублей.
Президент напомнил, что в проекте федерального бюджета на будущий год "сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%", и отметил, что "этого недостаточно", потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы.
"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Это на 1 тысячу рублей больше, чем сегодня", — сказал Путин на совещании.
Социальные выплаты россиян вырастут на фоне повышения прожиточного минимума, добавил президент.
"На размер прожиточного минимума завязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано, а их, напомню, этих пособий, получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут", — сказал Путин.
ПОЧЕМУ НЕ БОЛЬШЕ
Российским властям нельзя отступать от принципа индексации пенсий быстрее инфляции, предложения по конкретным параметрам прорабатываются, заявил президент.
"На съезде партии "Единая Россия" говорил о том, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. При этом напомню, что начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно. Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации, и депутаты над этим думают", — сказал Путин.
Он отметил, что власти вернутся к данным предложениям в ближайшее время.
"Посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели", — добавил президент.
Социальный блок является ключевым приоритетом в бюджете страны, подчеркнул президент РФ.
"Подчеркну: социальный блок — центральный в нашей государственной политике и один из ключевых приоритетов федерального бюджета. Над ним сейчас активно работают и депутаты Государственной Думы ", — добавил Путин.
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