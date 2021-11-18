МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Новые поправки, предполагающие повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, будут рассмотрены Госдумой до 24 ноября, инициативы будут поддержаны всеми фракциями, независимо от политических взглядов, заявил РИА Новости председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что внесет в Госдуму поправки ко второму чтению проекта бюджета, направленные на повышение прожиточного минимума и МРОТ.

"Совершенно очевидно, что сразу после поступления поправок в Государственную думу они будут немедленно рассмотрены", — подчеркнул Макаров.

Парламентарий отметил, что поправки будут рассмотрены до 24 ноября — последний срок принятия поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета.

"У нас как раз срок подачи поправок до 24 ноября, законопроект принят в первом чтении, и сейчас как раз идут поправки в этот закон, поэтому до 24 ноября по этому закону поправки также будут рассмотрены Госдумой", — подчеркнул он.

Кроме того, политик уверен, что поправки будут поддержаны всеми фракциями Госдумы, независимо от политических взглядов.

"Может, хоть тут наконец фракции перестанут играть в политические игры, подумают о людях, которые их направили в Госдуму", — констатировал парламентарий.