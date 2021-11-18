МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Повышение прожиточного минимума и МРОТ будет обеспечено за счет федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Индексация коснется порядка 16 миллионов граждан за счет выплат, повышение МРОТ также затронет зарплаты порядка трех миллионов россиян, заявила Голикова.

"Президентом страны принято решение проиндексировать такие чувствительные показатели для населения, как прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда на темпы, превышающие темпы ожидаемой инфляции, а именно на 8,6%. От индексации этих выплат зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии, страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам. В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 миллионов наших граждан", — сказала Голикова журналистам.

Она также добавила, что повышение МРОТ коснется зарплат порядка трех миллионов россиян.