МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ 17 ноября внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые предполагают создание системы автоматическиого поиска граждан, нуждающихся в социальной помощи. "Парламентская газета" рассказала, как может измениться механизм начисления пособий в 2022 году в случае принятия данного проекта. Как изменится порядок выплаты пенсий в следующем году

Авторы документа предлагают осуществлять поиск граждан, нуждающихся в соцподдержке, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). "При этом налоговая служба будет передавать соцзащите и Пенсионному фонду сведения о доходах, составляющих налоговую тайну, чтобы эти сведения определяли права на соцподдержку", — уточняет издание.

Таким образом ЕГИССО будет получать информацию от ФНС, МВД и Росреестра, а обработкой данных займется Пенсионный фонд.

В настоящее время уровень доходов россиян, как и число людей за чертой бедности, определяется на базе статистики Росстата. При этом некоторые данные, зафиксированные со слов людей, могут быть не подтверждены. Минтруд уточнил правила оценки доходов при назначении выплат на детей

Новый механизм сделает социальную помощь более адресной и поможет сократить сроки предоставления помощи благодаря более эффективному взаимодействию между ведомствами, подчеркивается в сообщении.

Сами авторы проекта считают, что с помощью нового механизма можно будет не только выявлять россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но и следить за тем, как государственный мониторинг отражается на положении нуждающихся граждан.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Светлана Бессараб считает, что ЕГИССО может сформировать предложения о мерах поддержки в беззаявительном порядке, основываясь на данных об имуществе и доходах россиян и критериях нуждаемости. "Например, это может произойти при рождении ребенка или выходе на пенсию", — уточнила депутат.

Кроме того, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о передаче с 2022 года Пенсионному фонду полномочий по предоставлению гражданам отдельных мер соцподдержки в рамках системы "одного окна". К таким мерам относятся некоторые пособия на детей, компенсация страховой премии инвалидам по договору ОСАГО, денежные компенсации и выплаты жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на "Маяке" и испытаний на Семипалатинском полигоне.

Таким образом благодаря системе социального казначейства процесс получения выплат в 2022 году должен стать удобнее, а расходы бюджета эффективнее, резюмирует издание.