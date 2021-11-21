Получение выплат в 2022 году может стать проще благодаря ЕГИССО и системе социального казначейства
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ 17 ноября внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые предполагают создание системы автоматическиого поиска граждан, нуждающихся в социальной помощи. "Парламентская газета" рассказала, как может измениться механизм начисления пособий в 2022 году в случае принятия данного проекта.
Авторы документа предлагают осуществлять поиск граждан, нуждающихся в соцподдержке, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). "При этом налоговая служба будет передавать соцзащите и Пенсионному фонду сведения о доходах, составляющих налоговую тайну, чтобы эти сведения определяли права на соцподдержку", — уточняет издание.
Таким образом ЕГИССО будет получать информацию от ФНС, МВД и Росреестра, а обработкой данных займется Пенсионный фонд.
В настоящее время уровень доходов россиян, как и число людей за чертой бедности, определяется на базе статистики Росстата. При этом некоторые данные, зафиксированные со слов людей, могут быть не подтверждены.
Новый механизм сделает социальную помощь более адресной и поможет сократить сроки предоставления помощи благодаря более эффективному взаимодействию между ведомствами, подчеркивается в сообщении.
Сами авторы проекта считают, что с помощью нового механизма можно будет не только выявлять россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но и следить за тем, как государственный мониторинг отражается на положении нуждающихся граждан.
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Светлана Бессараб считает, что ЕГИССО может сформировать предложения о мерах поддержки в беззаявительном порядке, основываясь на данных об имуществе и доходах россиян и критериях нуждаемости. "Например, это может произойти при рождении ребенка или выходе на пенсию", — уточнила депутат.
Кроме того, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о передаче с 2022 года Пенсионному фонду полномочий по предоставлению гражданам отдельных мер соцподдержки в рамках системы "одного окна". К таким мерам относятся некоторые пособия на детей, компенсация страховой премии инвалидам по договору ОСАГО, денежные компенсации и выплаты жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на "Маяке" и испытаний на Семипалатинском полигоне.
Таким образом благодаря системе социального казначейства процесс получения выплат в 2022 году должен стать удобнее, а расходы бюджета эффективнее, резюмирует издание.
https://1prime.ru/state_regulation/20211121/835285135.html