МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил выделение более 1,1 миллиарда рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам, сообщает "Российская газета". В России протестируют новый налоговый режим

Выплаты получат пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже регионального прожиточного минимума.

Отмечается, что средства будут направлены в 15 регионов, в которых выросло количество получателей социальных доплат.

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