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Мишустин профинансировал доплаты неработающим пенсионерам
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил выделение более 1,1 миллиарда рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам, сообщает "Российская газета". Выплаты... ПРАЙМ, 21.11.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил выделение более 1,1 миллиарда рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам, сообщает "Российская газета".
Выплаты получат пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже регионального прожиточного минимума.
Отмечается, что средства будут направлены в 15 регионов, в которых выросло количество получателей социальных доплат.
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