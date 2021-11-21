ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя — ПРАЙМ. Точной даты встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе эфира отметил, что внешнеполитическое ведомство занимается основательной подготовкой встречи.

Ранее Песков сообщал, что встреча глав России и США может состояться в начале следующего года, но реальной договоренности пока нет.

Прошлые переговоры Путина и Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Политики общались в течение трех с половиной часов.

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