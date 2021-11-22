МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Более 10% работников в 13 российских регионах получают больше 100 тысяч рублей в месяц, лидерами по доле высокооплачиваемых специалистов являются северные территории – Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область, больше всего низкооплачиваемых оказалось в Дагестане и Чечне, свидетельствует исследование РИА Новости. Составлен рейтинг регионов России по темпам роста оборота общепита

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ

Во время карантинных ограничений заметно вырос уровень безработицы, коронавирусный кризис сильно повлиял на рынок труда и, соответственно, трудовые доходы.

При этом, как отмечают эксперты, в целом действовали различные факторы: во-первых, в ряде отраслей спрос сократился кратно (туризм, мероприятия с большим количеством людей и прочее), что привело к массовым сокращениям персонала. Во-вторых, из-за закрытых границ сократился приток трудовых мигрантов, что создало дефицит рабочих рук в ряде отраслей.

В-третьих, меры социальной поддержки (повышение пособий по безработице, выплаты материальной помощи и прочее) в ряде случаев ощутимо снизили спрос на низкооплачиваемую работу. В-четвертых, в ряде высокоприбыльных отраслей работодатели ускоренными темпами повышали зарплаты и выплачивали премии на фоне кризисных явлений.

БОЛЬШЕ 100 ТЫСЯЧ

Аналитики отмечают, что в основе различий в динамике зарплат и в дифференциации уровня оплаты труда в России лежат региональные особенности. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели пятое ежегодное исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составили рейтинг регионов по ним. Банк России назвал регионы с самой дорогой ипотекой

В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели, как: доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тысяч и ниже 15 тысяч производилась на основе данных Росстата по средним чистым зарплатам за 12 месяцев (с августа 2020 года по август 2021-го) и распределению заработной платы по крупным и средним организациям. Регионы проранжированы по доле работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей. Полагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко- и четверти высокооплачиваемых сотрудников).

ЛИДЕРЫ

В России, согласно оценкам РИА Новости, с августа-2020 по август-2021 8,8% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. За последние 12 месяцев доля высокооплачиваемых работников увеличилась на 0,9 процентного пункта. В целом, по мнению экспертов РИА Новости, зарплата (за вычетом НДФЛ) на уровне 100 тысяч и более почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно говорить и о высоком финансовом благополучии. Составлен рейтинг российских регионов по уровню безработицы

Для сравнения, медианная чистая зарплата российских работников (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше) в апреле 2021 года составляла 35 тысяч рублей в месяц. При этом лишь пять регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 25%, а в половине субъектов РФ значение данного показателя составляет менее 3,2%.

Как и прежде, лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования в 2021 году, лидером по зарплатам является Чукотка, где свыше 46% работников получают 100 тысяч рублей и более. Вторую строчку занял ЯНАО с показателем 40,5% (годом ранее было 35%).

На третью позицию поднялась Магаданская область с результатом 32,1%, хотя годом ранее она была четвертой. Четвертым и пятым регионами стали Ненецкий автономный округ и Москва (годом ранее столица была третьей), в которых порядка 30% работников можно назвать высокооплачиваемыми.

Еще в четырех регионах (Сахалинская область, Камчатка, Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия) доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей превышает 20%. Эксперты отмечают, что прогресс в зарплатах достаточно отчетливо наблюдался среди лидирующих регионов. Если по итогам рейтинга 2020 года только шесть регионов характеризовались долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 20%, то в текущем рейтинге таких оказалось уже девять, а например, в 2018 году их было лишь три.

Помимо вышеназванных девяти регионов в число топ-15 также входят: Мурманская область (16,3%), Петербург (15,2%), Красноярский край (10,7%), Коми (10,6%), Приамурье (9,9%) и Подмосковье (9,8%). Как видно, регион на 15-м месте уже вдвое уступает региону на девятом месте, а лидер опережает замыкающий десятку субъект РФ в три раза. Таким образом, среди лидеров также наблюдается высокая дифференциация по зарплатам.

Как показывают результаты исследования, в числе лидеров в основном представлены сибирские, северные или дальневосточные регионы, а также обе столичные агломерации. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой прибыльной добывающей промышленностью. Москва и Санкт-Петербург же выполняют функции финансовых центров, и на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России, в том числе иностранных.

АУТСАЙДЕРЫ

Более 70% регионов не могут похвастаться большим числом людей с высокой зарплатой. В частности, в 11 регионах только менее 1,5% работников могут похвастаться заработком выше 100 тысяч рублей в месяц. Еще в 10 эта доля находится в диапазоне от 1,5% до 2%. А всего менее 5% высокооплачиваемых работников наблюдается в 60 регионах. Названы регионы с самой плохой платежной дисциплиной

В 2018 году сразу 23 региона характеризовались долей менее 1% работников с заработком выше 100 тысяч, теперь таких нет ни одного, а в 2019-м в 25 регионах (против 11 теперь) менее 1,5% работников имели высокую зарплату. Таким образом, количество высокооплачиваемых рабочих мест растет не только в богатых регионах.

Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в Калмыкии – 1,2%, а годом ранее последний результат был у Мордовии (1%). Также в конце списка располагаются: Мордовия (1,2%), Дагестан (1,3%), Ингушетия (1,3%), Ивановская область (1,3%) и Чечня (1,3%). В числе субъектов с минимальной долей высокооплачиваемых работников наблюдается достаточно широкая представленность регионов из Центральной России и национальных республик.

РАБОТНИКИ С НИЗКОЙ ЗАРПЛАТОЙ

В 10 регионах доля людей, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, превышает 20%. Для сравнения, в 2020 году таких регионов было 12.

Лидерами по доле низкооплачиваемых работников являются Дагестан и Чечня (27,5%), а третий результат у Северной Осетии (27,4%). Всего же в пяти кавказских республиках более четверти работающих получают менее 15 тысяч в месяц. Таким образом, по-прежнему, несмотря на рост средних зарплат и повышение минимального размера оплаты труда, в значительном числе регионов множество работников получают достаточно низкую зарплату. Названы российские регионы-лидеры кредитного благополучия

Среднероссийский результат также нельзя назвать выдающимся. В целом по России 10% работников зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц, а еще в 2018 году таких было вдвое больше. То есть наблюдается положительная динамика, однако эксперты считают, что по-прежнему можно говорить о высокой значимости проблемы низких зарплат во многих регионах.

С другой стороны, в дальневосточных и северных регионах почти нет людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. В пяти регионах таких менее 1%, а еще в 12 – в диапазоне от 1% до 3%.

Такая картина объясняется двумя факторами, говорят аналитики. Во-первых, во многих регионах цены очень высокие, а климатические условии суровые, и даже самые низкие зарплаты в регионе учитывают это и включают в себя некоторую компенсацию за такие условия. Во-вторых, местные власти в ряде богатых регионов устанавливают свой собственный МРОТ, который может быть достаточно высоким (в отдельных районах Дальнего Востока он уже превышает 30 тысяч рублей). Таким образом, минимальные сложившиеся зарплаты учитывают региональную специфику ценообразования и природные условия.

ТИПИЧНАЯ ЗАРПЛАТА

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 22-54 тысячи рублей в месяц, то есть в этих пределах получает зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть – меньше. У региона-лидера, Чукотки, диапазон типичной зарплаты – от 61 тысячи до 155 тысяч в месяц. Примерно такой же результат (55-139) на Ямале. Самые высокие зарплаты в России получают жители северных городов и Москвы

В Москве диапазон типичных зарплат один из самых широких – 41-117 тысяч рублей. Таким образом, в столице достаточно много тех, кто зарабатывает много, но и хватает тех, у кого зарплаты невысокие.

Согласно результатам исследования, в 25 регионах работники вполне обоснованно могут рассчитывать на зарплаты выше 50 тысяч рублей в месяц. С другой стороны, в 11 регионах типичная зарплата не превышает 35 тысяч.

ПРОГНОЗЫ ПО ДИНАМИКЕ

Как считают эксперты, скорее всего, в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего роста МРОТ, что особенно заметно будет влиять на долю работников с низкими зарплатами. Также можно ожидать роста средних зарплат. Составлен рейтинг регионов России по уровню потребительского спроса

Однако в текущих условиях прогноз является достаточно неопределенным, поясняют аналитики. Во-первых, пандемия не закончилась и еще способна преподнести неприятные сюрпризы.

Во-вторых, Россия и мир столкнулись с волной инфляции, соответственно, деньги могут обесцениваться несколько быстрее обычного в среднесрочной перспективе, что может как остановить рост зарплат, так и, напротив, подстегнуть (увеличение зарплаты будет компенсировать рост цен).

В-третьих, рынок труда может подвергнуться заметой трансформации из-за коренного изменения потоков трудовых мигрантов, демографических факторов как последствия пандемии или радикального внедрения удаленной работы.