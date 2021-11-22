МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Атомная подлодка (АПЛ) "Курск" погибла из-за столкновения с субмариной НАТО, ее название известно "с вероятностью 90%", заявил в интервью РИА Новости командующий на тот момент Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. В США испугались российских гиперзвуковых ракет на подлодках

"Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Согласно официальной версии, это произошло в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Погибли все 118 членов экипажа.

"Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта… Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", — отметил адмирал.

Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про гибель "Курска" Попов заявил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно". При этом он не указал ее принадлежность и тот факт, что фактически знает ее название.

Согласно сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений были АПЛ Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что минобороны России запросило Пентагон провести инспекцию подлодок Memphis и Toledo, однако российскому военному ведомству было в этом отказано. Американцы заявили, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Аналогичный ответ дали и британцы, сообщал портал. Американский генерал счел Россию главной военной угрозой для США

По официальной версии российской правительственной комиссии, которая была озвучена в июле 2002 года, "Курск" погиб из-за теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, приведшего к детонации. Правительственная комиссия приняла также решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.

Специалисты полагают, что подрыв фрагментов был необходим с точки зрения безопасности мореплавания, поскольку не было исключено, что на дне оставались неразорвавшиеся торпеды. Место гибели подлодки находится в центре района активного судоходства и рыбного промысла.

Столкновения советских (российских) подводных лодок происходили и раньше. Так, в феврале 1992 года в полигоне боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море столкнулась АПЛ К-276 с американской АПЛ Baton Rouge типа Los Angeles. В 1993 году АПЛ "Борисоглебск" отрабатывала задачи боевой подготовки в своем полигоне и получила удар в корпус. Расследование установило, что американская АПЛ Grayling следила за "Борисоглебском", потеряла из виду и столкнулась с ним. Эти и другие инциденты не имели таких катастрофических последствий, как в ситуации с "Курском".