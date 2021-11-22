Аналитики спрогнозировали, что реальные доходы россиян по итогам года вырастут примерно на 2,6%
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Реальные доходы россиян по итогам текущего года вырастут примерно на 2,6% на фоне восстановления экономики, дефицита кадров на рынке и единовременных социальных выплат, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, в прошлом году на фоне коронакризиса спад реальных располагаемых денежных доходов населения составил 2,8%, однако с восстановлением экономики ситуация начала улучшаться — за девять месяцев текущего года показатель вырос на 4,1%.
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Банк России ожидает, что инфляция по итогам текущего года составит 7,4-7,9%.
"ДОХОДНЫЕ" ФАКТОРЫ
Главной причиной растущих доходов населения является восстановление экономики и дефицит рабочих кадров, сходятся во мнении аналитики. Основной вклад в рост доходов населения обеспечивает увеличение зарплат на фоне дефицита рабочей силы, в том числе из-за ограниченной внешней миграции, подчеркнул главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Он напомнил, что сложившаяся ситуация уже привела к быстрому снижению безработицы — ее уровень в сентябре находился на исторических минимумах — 4,3%.
Серьезную поддержку в третьем квартале оказали единовременные социальные выплаты пенсионерам, военным и родителям школьников — их вклад в темпы роста составил около 4 процентных пунктов, оценил главный экономист Sova Capital Артем Заигрин. В текущем квартале дополнительная поддержка доходов населения со стороны бюджетных платежей не планируется, поэтому показатель может резко замедлиться, а высокая инфляция и вовсе несет риски его спада, указывает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Основными препятствиями для роста реальных доходов являются повышенная инфляция и завершение быстрого восстановительного роста экономики после коронакризиса, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Дополнительным фактором, тормозящим рост доходов в четвертом квартале, станет введение новых коронавирусных ограничений, добавляет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
"В 2021 году прирост реальных располагаемых доходов может составить 2,5-3%. В значительной степени это восстановительный рост. После завершения восстановительного роста в 2021 году, с конца 2021 и на обозримом горизонте лет темпы роста реальных располагаемых доходов населения в России будут примерно сопоставимы с темпами экономического роста, что было характерно для российской экономики до 2014 года", — подытожил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова.
ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ
Прогнозы аналитиков по темпам роста реальных располагаемых доходов по итогам года представлены ниже (в %):
АКРА — 2,5-3
БКС — 3
"ВТБ Капитал" — 2
"Зенит" — 2,8
НРА — 1,5
НКР — 1
Промсвязьбанк — 3,6
Сбербанк — 3,5
SOVA Capital — 3,9
Совкомбанк — 1,8
"Эксперт РА" — 2,5
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых денежных доходов в России в 2021 году на 3% в годовом выражении. Однако после того, как министерство повысило свой прогноз по инфляции в России в текущему году с 5,8% до 7,4%, оценки по росту реальных располагаемых доходов населения и реальных заработных план могут быть уточнены.
https://1prime.ru/state_regulation/20211122/835288194.html