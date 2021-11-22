МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Реальные доходы россиян по итогам текущего года вырастут примерно на 2,6% на фоне восстановления экономики, дефицита кадров на рынке и единовременных социальных выплат, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. Россияне резко нарастили траты на два товара

По данным Росстата, в прошлом году на фоне коронакризиса спад реальных располагаемых денежных доходов населения составил 2,8%, однако с восстановлением экономики ситуация начала улучшаться — за девять месяцев текущего года показатель вырос на 4,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Банк России ожидает, что инфляция по итогам текущего года составит 7,4-7,9%.

"ДОХОДНЫЕ" ФАКТОРЫ

Главной причиной растущих доходов населения является восстановление экономики и дефицит рабочих кадров, сходятся во мнении аналитики. Основной вклад в рост доходов населения обеспечивает увеличение зарплат на фоне дефицита рабочей силы, в том числе из-за ограниченной внешней миграции, подчеркнул главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Он напомнил, что сложившаяся ситуация уже привела к быстрому снижению безработицы — ее уровень в сентябре находился на исторических минимумах — 4,3%. Скидки все же будут. Что подешевеет перед Новым годом

Серьезную поддержку в третьем квартале оказали единовременные социальные выплаты пенсионерам, военным и родителям школьников — их вклад в темпы роста составил около 4 процентных пунктов, оценил главный экономист Sova Capital Артем Заигрин. В текущем квартале дополнительная поддержка доходов населения со стороны бюджетных платежей не планируется, поэтому показатель может резко замедлиться, а высокая инфляция и вовсе несет риски его спада, указывает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Основными препятствиями для роста реальных доходов являются повышенная инфляция и завершение быстрого восстановительного роста экономики после коронакризиса, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Дополнительным фактором, тормозящим рост доходов в четвертом квартале, станет введение новых коронавирусных ограничений, добавляет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Аналитики подсчитали, сколько россиянки тратят на семью

"В 2021 году прирост реальных располагаемых доходов может составить 2,5-3%. В значительной степени это восстановительный рост. После завершения восстановительного роста в 2021 году, с конца 2021 и на обозримом горизонте лет темпы роста реальных располагаемых доходов населения в России будут примерно сопоставимы с темпами экономического роста, что было характерно для российской экономики до 2014 года", — подытожил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы аналитиков по темпам роста реальных располагаемых доходов по итогам года представлены ниже (в %):

АКРА — 2,5-3

БКС — 3

"ВТБ Капитал" — 2

"Зенит" — 2,8

НРА — 1,5

НКР — 1

Промсвязьбанк — 3,6

Сбербанк — 3,5

SOVA Capital — 3,9

Совкомбанк — 1,8

"Эксперт РА" — 2,5

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых денежных доходов в России в 2021 году на 3% в годовом выражении. Однако после того, как министерство повысило свой прогноз по инфляции в России в текущему году с 5,8% до 7,4%, оценки по росту реальных располагаемых доходов населения и реальных заработных план могут быть уточнены.