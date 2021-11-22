МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Отказ государства от помощи "Роснано" послужит прецедентом и приведет к резкой переоценке инвесторами рисков, пересмотру рейтинга и росту ставок квазисуверенного долга, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Банк России объяснил приостановку торгов бумагами "Роснано"

Московская биржа в пятницу вечером неожиданно без объяснения причин приостановила торги девятью выпусками облигаций "Роснано", на 100% принадлежащей государству, общим объемом 71,5 миллиарда рублей. Позже площадка объяснила, что это было сделано по предписанию Банка России.

Вскоре после приостановки торгов "Роснано" сообщило, что встретилось со своими кредиторами и крупными держателями облигаций компании, где обсуждались возможные сценарии реструктуризации задолженности. Было заявлено, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок, при этом "Роснано" надеется избежать наиболее негативных сценариев.

В последнее время и особенно — на фоне последствий длящейся уже около двух лет пандемии ковида — государство активно помогало различным компаниям, рассуждает Суверов. "Взять, к примеру, финподдержку "Аэрофлота", Россельхозбанка, спасли частные банки "Открытие" и Промсвязьбанк. Поэтому инвесторы не особенно опасались за свои вложения в облигации корпорации "Роснано", которые котировались на уровне квазисуверенного долга", — рассуждает он.

Вопрос поддержки "Роснано" — это вопрос экономической политики, поскольку эта корпорация — важный институт развития и несет большие риски в своем бизнесе, полагает Суверов. "Деньги в бюджете есть, необходимо политическое решение. Если же практика поддержки государством подобных компаний будет изменена на примере "Роснано", то это приведет к переоценке инвесторами рисков, понижению рейтингов и росту ставок других компаний из сектора квазисуверенного долга", — резюмировал он.