МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в октябре выросло на 0,8% по сравнению с показателем сентября — до 6,34 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Байден вновь выдвинет Джерома Пауэлла на пост главы ФРС

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне в 6,2 миллиона против уровня сентября в 6,29 миллиона.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в октябре составили 5,66 миллиона, увеличившись в месячном выражении на 1,3%, а в годовом — снизившись на 5,8%. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 13,5% — до 360,8 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в октябре составило 680 тысяч, что на 2,9% ниже уровня сентября и на 5,6% ниже год к году. Средняя цена такой недвижимости выросла на 8,7% в годовом выражении — до 296,7 тысячи долларов.

В релизе отмечается, что средняя цена всех типов жилья в октябре выросла в годовом выражении на 13,1%.

По данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила менее 1%, не изменившись с сентября, а также с октября прошлого года.