МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минтруд России представил проект плана по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022-2024 годы, финальная версия будет готова до конца ноября, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Глава ФНС предупредил сдающих квартиры россиян

Согласно сообщению, Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в формате видеоконференции.

"В ходе заседания Минтрудом России был представлен проект плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022-2024 годы, разработанный в соответствии с поручением Президента. Планом предусматривается определение понятия "теневая занятость", а также закрепление полномочий по легализации теневой занятости за федеральными, региональными и местными органами власти", — говорится в сообщении.

Также планируется проведение мониторинга теневой занятости и создание реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегального трудоустройства. В работу планируется вовлечь и социальных партнеров – работодателей и работников.

По итогам обсуждения в план были внесены доработки, финальная версия документа будет представлена до конца ноября, как и было поручено президентом страны, отметили в секретариате.

Также на заседании был рассмотрен вопрос о ситуации на региональных рынках труда. В сообщении отмечается, что в целом по России ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения, однако в ряде регионов уровень занятости еще пока только приближается к допандемическим значениям.