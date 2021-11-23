МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Контракт на производство автоматов Калашникова АК-203 на совместном предприятии в Индии может быть подписан до конца этого года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе группы компаний "Калашников". "Калашников" создает автомат с искусственным интеллектом

"Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу. В настоящий момент согласование проекта вышло на завершающую стадию, при достижении ключевых договоренностей он может быть подписан уже до конца 2021 года", — сказали в "Калашникове".

Там добавили, что, в случае заключения сделки до конца года, "производство АК-203 для вооруженных сил Индии будет запущено в начале 2022 года".

В марте 2019 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди объявили об открытии нового совместного предприятия по производству АК-203 на заводе стрелкового оружия "Корва" на северо-востоке Индии.

Российский концерн "Калашников" владеет 42% акций Indo-Russian Rifles Private Limited, еще 7,5% принадлежит "Рособоронэкспорту", контрольный пакет (50,5%) остается за Индией.

По данным газеты The Economic Times, для индийской армии завод выпустит более 670 тысяч автоматов Калашникова, еще несколько десятков тысяч Нью-Дели закупает непосредственно в России.

Производство автоматов на предприятии будет поэтапно локализовано до 100% с последующим экспортом другим странам. Один АК-203, произведенный в Корве, будет стоить около 70 тысяч рупий, тогда как закупленные в США штурмовые винтовки — почти 90 тысяч за штуку.

По планам индийских военных, автомат АК-203 должен заменить индийский автомат INSAS, уступающий "Калашникову" по ряду характеристик: надежности, весу, универсальности и меткости стрельбы.