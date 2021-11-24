МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за девять месяцев текущего года превысили треть общих поступлений в казну, это стало следствием налогового маневра в нефтегазовой сфере, а также роста цен на нефть, говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2021 года. Счетная палата оценила влияние денежно-кредитной политики США на Россию

"Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в отчетном периоде составила 34,5% и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 5,3 процентного пункта", – говорится в материалах СП. В январе-сентябре 2020 года доля этих доходов составляла 29,2%.

Объем нефтегазовых доходов за отчетный период составил 6,185 триллиона рублей – на 2,3 триллиона рублей или в 1,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наиболее существенное влияние на увеличение нефтегазовых доходов, по данным Счётной палаты, оказало увеличение поступлений от НДПИ и экспортных пошлин на углеводороды, связанное, в свою очередь, с ростом мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля.

"Кроме того, существенное влияние на объем и структуру нефтегазовых доходов оказали сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, изменение налогового и таможенного законодательства в рамках продолжения налогового маневра, корректировка параметров режима налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), а также отмена с 1 января 2021 года части льгот по НДПИ и вывозной пошлине на нефть сырую и переход ряда использовавших их месторождений на режим НДД", — отмечают аудиторы.

СП отмечает рост как нефтегазовых, так и ненефтегаховых доходов бюджета. Последние увеличились за девять месяцев текущего года на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,738 триллиона рублей.

Рост ненефтегазовых доходов казны объясняется ростом поступлений налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль организаций, утилизационного сбора, доходов от управления средствами ФНБ, а также уплатой штрафа "Норникеля" в возмещение вреда от аварии на его ТЭЦ и перечислением в бюджет части дохода ЦБ от продажи акций Сбербанка.