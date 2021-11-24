МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Украина в среду получила второй транш от Международного валютного фонда в размере 700 миллионов долларов, средства поступят на счета правительства и увеличат международные резервы, сообщил глава Национального банка страны Кирилл Шевченко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов долларов, программа МВФ будет продлена.

Он сообщил, что эти средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

По данным министерства финансов страны, действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что очередной транш от МВФ в размере 700 миллионов долларов поступит в среду.

"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 миллионов СДР (эквивалент 699 миллионов долларов США). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы", — написал Шевченко на своей странице в Facebook.