МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Минпромторг РФ совместно с Минфином и ФНС прорабатывают обновление параметров налога на роскошь для автомобилей, в частности, обсуждается применение повышающих коэффициентов в зависимости от мощности машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства промышленности и торговли. Глава АРБ оценил методику подсчета налога на доходы по вкладам

"В целях обеспечения более объективного применения повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога, Минпромторгом, Минфином и ФНС ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, указанных в регистрационных данных транспортных средств, в частности речь идет о годе выпуска и мощности транспортного средства", — отметили в Минпромторге.

"Указанные изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога", — добавили в министерстве.

В декабре Минпромторг и Минфин начали обсуждать повышение ценовой планки на автомобили, облагаемые налогом на роскошь, чтобы — как выразился министр промышленности и торговли Денис Мантуров — "была справедливость". Действующий порог в 3 миллиона рублей был установлен еще в 2014 году. При этом, по данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.

По действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года — 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.