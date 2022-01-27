МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Постепенное преодоление негативного влияния пандемии на глобальные цепочки поставок приведет к замедлению инфляции к началу второй половины 2022 года, полагают эксперты международной консалтинговой компании PwC. Эксперты оценили риски ужесточения политики ФРС

"Мы ожидаем постепенного исчезновения факторов, оказывающих негативное воздействие на цепочку поставок. Признаки этого уже наблюдались в последние несколько месяцев 2021 года, и мы ожидаем, что эта тенденция продолжится. В результате к началу второй половины 2022 года показатель общей инфляции снизится за счет относительно низких цен на товары длительного пользования", — говорится в глобальном обзоре мировой экономики PwC.

По мнению авторов исследования, это даст центральным банкам некоторую передышку, и они могут отложить дальнейшее повышение процентных ставок, особенно если экономика их страны столкнется с дополнительными сдерживающими факторами (например, с неожиданными изменениями эпидемиологической ситуации).

В целом, эксперты PwC прогнозируют начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах. "Мы ожидаем ужесточение финансовых условий по мере того, как центральные банки развитых стран будут повышать ставки финансирования и свертывать свои программы количественного смягчения. Этот процесс уже начался в США и Великобритании, однако возможна его задержка на несколько месяцев из-за влияния "омикрон"-штамма", — пишут они.

При этом, по мнению авторов исследования, страны Еврозоны продолжат стимулирующую денежно-кредитную политику, поскольку темпы базовой инфляции у них вряд ли превысят в 2022 году целевой показатель 2%.

В связи с неопределенностью в краткосрочной перспективе, вызванной "омикрон"-штаммом коронавируса, эксперты PwC предупреждают о пессимистичном сценарии для мировой экономики в 2022 году. Он предполагает замедление экономической активности и сохранение дисбаланса между спросом и предложением. И хотя цены на энергоносители в таком сценарии испытывают меньшее давление из-за снижения спроса, общая инфляции находится в зоне риска вслед за сохраняющимися проблемами с поставками.