Преодоление негативного влияния пандемии на цепочки поставок замедлит инфляцию – эксперты
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Постепенное преодоление негативного влияния пандемии на глобальные цепочки поставок приведет к замедлению инфляции к началу второй половины 2022 года, полагают эксперты международной консалтинговой компании PwC.
"Мы ожидаем постепенного исчезновения факторов, оказывающих негативное воздействие на цепочку поставок. Признаки этого уже наблюдались в последние несколько месяцев 2021 года, и мы ожидаем, что эта тенденция продолжится. В результате к началу второй половины 2022 года показатель общей инфляции снизится за счет относительно низких цен на товары длительного пользования", — говорится в глобальном обзоре мировой экономики PwC.
По мнению авторов исследования, это даст центральным банкам некоторую передышку, и они могут отложить дальнейшее повышение процентных ставок, особенно если экономика их страны столкнется с дополнительными сдерживающими факторами (например, с неожиданными изменениями эпидемиологической ситуации).
В целом, эксперты PwC прогнозируют начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах. "Мы ожидаем ужесточение финансовых условий по мере того, как центральные банки развитых стран будут повышать ставки финансирования и свертывать свои программы количественного смягчения. Этот процесс уже начался в США и Великобритании, однако возможна его задержка на несколько месяцев из-за влияния "омикрон"-штамма", — пишут они.
При этом, по мнению авторов исследования, страны Еврозоны продолжат стимулирующую денежно-кредитную политику, поскольку темпы базовой инфляции у них вряд ли превысят в 2022 году целевой показатель 2%.
В связи с неопределенностью в краткосрочной перспективе, вызванной "омикрон"-штаммом коронавируса, эксперты PwC предупреждают о пессимистичном сценарии для мировой экономики в 2022 году. Он предполагает замедление экономической активности и сохранение дисбаланса между спросом и предложением. И хотя цены на энергоносители в таком сценарии испытывают меньшее давление из-за снижения спроса, общая инфляции находится в зоне риска вслед за сохраняющимися проблемами с поставками.
https://1prime.ru/state_regulation/20220127/835898750.html