МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Работодатели в изменившихся из-за пандемии коронавируса условиях рынка труда будут чаще предлагать сотрудникам 4-дневную рабочую неделю, гибридный режим работы и более широкий пакет нематериальных льгот, полагают эксперты международной консалтинговой компании PwC. Стало известно, каких последствий пандемии боится российский бизнес

В глобальном обзоре мировой экономики на 2022 год, они ожидают продолжения ускоренного создания рабочих мест в странах "Большой семерки". По оценкам PwC, в этих странах в текущем году может быть создано не менее 9 миллионов рабочих мест.

"В условиях "горячего" рынка труда работодатели продолжат экспериментировать с появляющимися инновационными методами, позволяющими удержать текущих сотрудников и привлечь новых. Мы назвали этот феномен появлением "гибкого работодателя", — пишут эксперты PwC.

Как пояснили авторы исследования, в условиях "горячего" рынка труда работники будут способны оказывать более сильное влияние при заключении трудовых договоров. При этом это необязательно приведет к устойчивому росту номинальной заработной платы высокими темпами.

"Что мы действительно ожидаем, так это адаптацию работодателей к сильной конкурентной борьбе за работников: экспериментирование с методами привлечения и удержания сотрудников позволит им выделиться в качестве "гибких работодателей". Например, мы уже наблюдаем, как работодатели предлагают 4-дневную рабочую неделю, гибридный режим труда и более широкий пакет нематериальных льгот. Мы ожидаем усиления этих тенденций, особенно в сфере обслуживания и секторах, основанных на знаниях", — указывают авторы исследования.